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6 февраля 2025, 22:10

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Аль-Таавуном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Аль-Иттихад» в гостях обыграл «Аль-Таавун» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 90+6-й минуте забил экс-форвард «Реала» Карим Бензема. Еще один мяч гостей на счету Абдулрахмана Аль-Обуда (21-я минута).

Единственный мяч хозяев на 45+10-й минуте записал на свой счет Муса Барроу.

«Аль-Иттихад» (49 очков) возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, обойдя «Аль-Хиляль» (46), но у конкурента есть игра в запасе.

«Аль-Таавун» (24) идет девятым в турнирной таблице.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур.
06 февраля 2025, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
1:2
Аль-Иттихад Джедда

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Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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