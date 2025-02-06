Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Аль-Таавуном»

«Аль-Иттихад» в гостях обыграл «Аль-Таавун» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 90+6-й минуте забил экс-форвард «Реала» Карим Бензема. Еще один мяч гостей на счету Абдулрахмана Аль-Обуда (21-я минута).

Единственный мяч хозяев на 45+10-й минуте записал на свой счет Муса Барроу.

«Аль-Иттихад» (49 очков) возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, обойдя «Аль-Хиляль» (46), но у конкурента есть игра в запасе.

«Аль-Таавун» (24) идет девятым в турнирной таблице.