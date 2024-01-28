«Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии ведет переговоры с де Хеа

Голкипер Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, интересен клубу «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что стороны находятся в стадии переговоров. Кроме этого, «Аль-Шабаб» наблюдает за вингером «Галатасарая» Хакимом Зиешем.

Ранее сообщалось, что 33-летний испанец может перейти в «Ньюкасл», если будут выполнены его контрактные требования.

Де Хеа в июле 2023 года покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2011 года. В сезоне-2022/23 футболист провел за команду 58 матчей, пропустил 61 гол и отыграл 25 встреч на ноль.