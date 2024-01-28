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Сегодня, 11:25

«Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии ведет переговоры с де Хеа

Алина Савинова
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Голкипер Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, интересен клубу «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что стороны находятся в стадии переговоров. Кроме этого, «Аль-Шабаб» наблюдает за вингером «Галатасарая» Хакимом Зиешем.

Ранее сообщалось, что 33-летний испанец может перейти в «Ньюкасл», если будут выполнены его контрактные требования.

Де Хеа в июле 2023 года покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2011 года. В сезоне-2022/23 футболист провел за команду 58 матчей, пропустил 61 гол и отыграл 25 встреч на ноль.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13014911/David-Gea-talks-join-Saudi-Pro-League-Al-Shabab-former-Manchester-United.html
Давид де Хеа
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