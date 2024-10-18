Гол Роналду в добавленное время принес «Аль-Наср» победу над «Аль-Шабабом»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Шабаб» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

У гостей голы забили Эмерик Ляпорт и Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте. Хозяева отметились благодаря автоголу Али Аль-Хассана.

В концовке встречи форвард хозяев Абдерразак Хамдалла не реализовал пенальти. Также в добавленное время защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан получил вторую желтую карточку и был удален.

«Аль-Наср» продлил серию без поражений до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда набрала 17 очков и занимает второе место в таблице премьер-лиги. «Аль-Шабаб» с 12 очками — на 4-й строчке.