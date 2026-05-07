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7 мая, 23:12

Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду (в центре) после гола.
Фото Reuters

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Шабаб» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:2. Игра прошла в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Шабаб Арена».

В начале первого тайма нападающий гостей Жоау Феликс за 10 минут оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч перед перерывом — отличился Янник Феррейра-Карраско, игравший ранее за «Атлетико» и «Монако». На 75-й минуте капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в саудовской лиге и сделал счет 3:1. Спустя 10 минут защитник сборной Саудовской Аравии Али аль-Булаихи сократил отставание до минимума. Уже в добавленное время Феликс реализовал пенальти и оформил хет-трик, установив окончательный счет.

«Аль-Наср» набрал 82 очка и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» идет на 13-й строчке — 32 очка.

Чемпионат Саудовской Аравии. 33-й тур.
07 мая, 00:00. Принц Файсал бин Фахд (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
2:4
Аль-Наср Эр-Рияд

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Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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