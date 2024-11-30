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«Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»)

«Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Хилялем» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров про-лиги «Аль-Шабаб» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, «Аль-Хиляль» с 28-ю баллами идет второй строчке чемпионата.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
30 нояб, 20:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб
Аль-Хиляль

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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