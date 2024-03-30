«Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии 30 марта

«Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 30 марта. Игра состоится на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

За 24 тура про-лиги «Аль-Шабаб» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» заработал 68 баллов и возглавляет чемпионат Саудовской Аравии.

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