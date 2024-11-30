«Аль-Хиляль» победил «Аль-Шабаб» благодаря дублю Милинковича-Савича

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Шабаб» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

У хозяев дубль оформил Сергей Милинкович-Савич. Команды доигрывали матч вдесятером.

У «Аль-Хиляля» красную карточку получил Калиду Кулибали, у «Аль-Шабаба» — Надер Аль-Шарари.

В другом матче тура «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Иттифак» — 4:0. Голы забили Нголо Канте, Карим Бензема, Уссем Ауар и Стивен Бергвейн.

«Аль-Иттихад» лидирует в таблице чемпионата с 33 очками, «Аль-Хиляль» — второй с 31 очком.