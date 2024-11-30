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«Аль-Хиляль» победил «Аль-Шабаб» благодаря дублю Милинковича-Савича

Руслан Минаев
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«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Шабаб» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

У хозяев дубль оформил Сергей Милинкович-Савич. Команды доигрывали матч вдесятером.

У «Аль-Хиляля» красную карточку получил Калиду Кулибали, у «Аль-Шабаба» — Надер Аль-Шарари.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
30 нояб, 20:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В другом матче тура «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Иттифак» — 4:0. Голы забили Нголо Канте, Карим Бензема, Уссем Ауар и Стивен Бергвейн.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
30 нояб, 17:25. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
0:4
Аль-Иттихад Джедда

«Аль-Иттихад» лидирует в таблице чемпионата с 33 очками, «Аль-Хиляль» — второй с 31 очком.

ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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