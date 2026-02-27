«Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии
«Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
«Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 27 февраля. Игра будет проходить на клубном стадионе «Аль-Шабаба» в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.
В 23 турах чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2025/26 «Аль-Шабаб» набрал 25 очков, «Аль-Хиляль» — 55 очков. В предыдущем матче «Аль-Шабаб» победил «Аль-Рияд» со счетом 3:1, а «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1).
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