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27 февраля, 19:10

«Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 27 февраля. Игра будет проходить на клубном стадионе «Аль-Шабаба» в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур.
27 февраля, 00:00. Принц Файсал бин Фахд (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
3:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

В 23 турах чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2025/26 «Аль-Шабаб» набрал 25 очков, «Аль-Хиляль» — 55 очков. В предыдущем матче «Аль-Шабаб» победил «Аль-Рияд» со счетом 3:1, а «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1).

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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