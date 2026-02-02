«Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Рияд»

«Аль-Наср» на выезде переиграл «Аль-Рияд» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Садио Мане.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку на игру. До этого сообщалось, что 40-летний португалец бойкотирует матч из-за недовольства действиями владельцев.

«Аль-Наср» (46 очков) поднялся на первое место в чемпионате, обойдя «Аль-Хиляль» (46), но у соперника есть одна игра в запасе.

«Аль-Рияд» с 12 очками идет 15-м в турнирной таблице.