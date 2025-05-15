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15 мая 2025, 18:00

«Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Раед» и «Аль-Иттихад» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Аль-Раед» и «Аль-Иттихад» сыграют в 32-м туре про-лиги Саудовской Аравии в четверг, 15 мая. Игра в Бурайде (Саудовская Аравия) в спортивном городке короля Абдаллы начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию матча про-лиги проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Прямой эфир начнется в 21.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.
15 мая 2025, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
1:3
Аль-Иттихад Джедда

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Раед» после 31 тура набрал 21 очко и занимает 18-ю строчку в зоне вылета. «Аль-Иттихад» с 74 очками расположился на первом месте в турнирной таблице и в случае победы, если его ближайший преследователь «Аль-Хиляль» проиграет свой матч, может досрочно оформить чемпионство.

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ФК Аль-Иттихад
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