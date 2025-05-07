Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Саудовская Аравия

7 мая, 21:15

Хет-трик Аль-Давсари принес «Аль-Хилялю» победу над «Аль-Раедом»

Алина Савинова

«Аль-Хиляль» на выезде победил «Аль-Раед» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 5:3.

У гостей хет-трик оформил Нассер Аль-Давсари, еще по голу забили экс-форвард «Зенита» Малком и Александар Митрович. У хозяев отличились Салих аль-Амри и Карим Эль Беркауи, на счету которого дубль.

«Аль-Хиляль» набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» 3 балла. У «Аль-Раеда» 21 очко и последняя строчка.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур.
07 мая, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
3:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В другом матче дня «Аль-Ахли» со счетом 2:0 обыграл «Аль-Таавун» и поднялся на четвертую позицию в чемпионате Саудовской Аравии с 61 баллом. «Аль-Таавун» (41) идет восьмым.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур.
07 мая, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
2:0
Аль-Таавун
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром»

