Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Раед»

«Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Раед» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:0.

У гостей забивали Александр Митрович, Салем Аль-Давсари (дубль) и Абдулла Аль-Хамдан. Голевой передачей отметился экс-игрок «Зенита» Малком.

На 76 минут «Аль-Хиляль» в меньшинстве оставил Сергей Милинкович-Савич, который получил красную карточку за тычок оппонента головой. Спустя две минуты команды сравнялись по количеству игроков на поле, после второй желтой карточки у игрока хозяев Умара Гонсалеса.

«Аль-Хиляль» после 3 туров занимает 3-е место с 7 очками. «Аль-Раед» — последний с тремя поражениями.