7 мая, 17:05

«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Раед» и «Аль-Хиляль» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 7 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Аль-Раед» и «Аль-Хиляль» сыграют в 30-м туре про-лиги Саудовской Аравии в среду, 7 мая. Матч пройдет на стадионе спортивного городка Короля Абдуллы в Бурайде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

Трансляцию игры «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 19.15 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур.
07 мая, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
3:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Раед» после 29 туров набрал 21 очко и занимает 18-ю строчку. «Аль-Хиляль» с 62 очками расположился на 2-м месте в турнирной таблице.

ФК Аль-Хиляль
