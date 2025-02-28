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Аль-Оруба — Аль-Наср: результат матча 23 тура чемпионата Саудовской Аравии 28 февраля 2025

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Аль-Наср» на выезде уступил «Аль-Орубе» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:2.

Счет на 40-й минуте открыл форвард хозяев Омар Аль-Сома. Гости отыгрались на 51-й минуте, отличился Наваф Аль-Бушал, но уже спустя 14 минут Йохан Гудмундссон снова вывел «Аль-Орубу» вперед.

Форвард гостей Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Аль-Наср» (47 очков) занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Стефано Пиоли отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков, сыграв на один матч больше.

«Аль-Оруба» (26) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Саудовской Аравии. 23-й тур.
28 февраля 2025, 00:00. Al-Orobah Club Stadium (Эль-Джауф)
Аль-Оруба
-:+
Аль-Наср Эр-Рияд

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Криштиану Роналду
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ФК Аль-Наср
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