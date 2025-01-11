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«Аль-Оруба» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Оруба» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото AFP

«Аль-Оруба» встретится с «Аль-Хилялем» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 11 января. Матч пройдет на стадионе «Аль-Ороба» в Эль-Джауфе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Оруба» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 13-ти туров про-лиги команда из Эль-Джауфа набрала 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, клуб из Эр-Рияда с 34 очками идет на второй строчке чемпионата.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 14-й тур
11 янв, 16:45. Al-Orobah Club Stadium (Эль-Джауф)
Аль-Оруба
Аль-Хиляль

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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