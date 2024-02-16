«Аль-Ахли» проиграл «Аль-Охдуду» в чемпионате Саудовской Аравии при судействе россиян

«Аль-Ахли» проиграл в гостях «Аль-Охдуду» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:3. Игра прошла в Наджране.

У победителей голами отметились Алекс Кольядо, Хамед Аль-Мансур и Леандре Тавамба. У гостей мяч забил Роберто Фирмино. Защитник хозяев Соломон Кверквелия забил гол в свои ворота.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте судья удалил игрока «Аль-Ахли» Ибаньеса.

Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Аль-Ахли» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков 20 турах. «Аль-Охдуд» (23) располагается на 11-й строчке.