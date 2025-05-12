Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

12 мая, 19:15

«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Охдуд» и «Аль-Наср» встретятся в про-лиге Саудовской Аравии 12 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Аль-Охдуд» и «Аль-Наср» встретятся в 31-м туре про-лиги Саудовской Аравии в понедельник, 12 мая. Игра в Найране (Саудовская Аравия) в спортивном городе принца Хатлула бин Абдул Азиза начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Прямой эфир начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур.
12 мая, 00:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
0:9
Аль-Наср Эр-Рияд

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Охдуд» после 30 туров набрал 28 очков, занимает 17-ю строчку и находится в зоне вылета. «Аль-Наср» с 60 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице и уже не имеет шансов побороться за чемпионство.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сезоне про-лиги-2024/25 провел 31 игру, забил 35 мячей и сделал 11 голевых передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Оруба»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости