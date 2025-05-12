«Аль-Охдуд» и «Аль-Наср» встретятся в 31-м туре про-лиги Саудовской Аравии в понедельник, 12 мая. Игра в Найране (Саудовская Аравия) в спортивном городе принца Хатлула бин Абдул Азиза начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Прямой эфир начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур.

12 мая, 00:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Охдуд» после 30 туров набрал 28 очков, занимает 17-ю строчку и находится в зоне вылета. «Аль-Наср» с 60 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице и уже не имеет шансов побороться за чемпионство.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сезоне про-лиги-2024/25 провел 31 игру, забил 35 мячей и сделал 11 голевых передач.