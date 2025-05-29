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«Аль-Наср» в четверг объявит об уходе Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP

В четверг, 29 мая, «Аль-Наср» планирует провести пресс-конференцию, чтобы официально объявить о многочисленных изменениях в клубе на всех уровнях, сообщает издание Marca.

Также будет объявлено об уходе из команды нападающего Криштиану Роналду, который несколько дней назад намекнул на свой уход.

По информации источника, у 40-летнего португальца есть различные варианты продолжения карьеры, в том числе остаться в Саудовской Аравии, перейдя в «Аль-Хиляль».

В понедельник, 2 июня, откроется специальное трансферное окно для клубов, участвующих в клубном чемпионате мира-2025 и закроется во вторник, 10 июня.

В сезоне-2024/25 «Аль-Наср» набрал 70 очков и финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира — 25 голов.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср». Он сыграл в 105 матчах во всех турнирах, забил 93 гола и сделал 19 голевых передач.

Криштиану Роналду.«Эта глава окончена». Роналду намекнул на уход из «Аль-Насра»: неужели сыграет на клубном ЧМ?
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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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