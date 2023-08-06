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«Аль-Наср» — «Раджа»: смотреть прямую видеотрансляцию матча

Прямая трансляция матча «Аль-Наср» — «Раджа Касабланка» начнется в 18.00 мск 6 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP

6 августа, в воскресенье, «Аль-Наср» и «Раджа Касабланка» сыграют в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Наср» — «Раджа Касабланка» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 3 августа, «Аль-Наср» в матче третьего тура Кубка арабских чемпионов сыграл вничью с египетским клубом «Замалек» — 1:1. За саудовский клуб отличился португальский нападающий Криштиану Роналду на 87-й минуте встречи.

Саудовская Про лига-2023/24 начнется 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024 года. Этот сезон станет 48-м по счету в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия: все легионеры футбольной лиги в одной таблице.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Раджа Касабланка
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