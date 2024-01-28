«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» хотят приобрести чемпиона мира 2018 года Фекира

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии рассчитывают подписать полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира, сообщает журналист Санти Ауна в своих соцсетях.

Как отмечает источник, оба клуба уже представили предложение окружению 30-летнего футболиста. Сделка оценивается в 20 миллионов евро.

Фекир выступает за «Бетис» с 2019 года. В текущем сезоне ла лиги он принял участие в 5 матчах и отметился одной результативной передачей.

В 2018 году полузащитник стал победителем чемпионата мира в составе сборной Франции. На турнире он сыграл шесть матчей.