«Аль-Наср» без Роналду победил «Неом»

«Аль-Наср» победил «Неом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил французский защитник хозяев Мохамед Симакан, ему ассистировал португальский нападающий Жоау Феликс.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не играл в этой встрече — ранее он травмировал подколенное сухожилие.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 64 очками после 25 игр. «Неом» (32 очка после 25 встреч) располагается на восьмом месте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур.

07 марта, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max