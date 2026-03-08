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«Аль-Наср» без Роналду победил «Неом»

Павел Лопатко

«Аль-Наср» победил «Неом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил французский защитник хозяев Мохамед Симакан, ему ассистировал португальский нападающий Жоау Феликс.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не играл в этой встрече — ранее он травмировал подколенное сухожилие.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 64 очками после 25 игр. «Неом» (32 очка после 25 встреч) располагается на восьмом месте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур.
07 марта, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Неом

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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