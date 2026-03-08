«Аль-Наср» без Роналду победил «Неом»
«Аль-Наср» победил «Неом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.
Единственный гол на 90+5-й минуте забил французский защитник хозяев Мохамед Симакан, ему ассистировал португальский нападающий Жоау Феликс.
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не играл в этой встрече — ранее он травмировал подколенное сухожилие.
«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 64 очками после 25 игр. «Неом» (32 очка после 25 встреч) располагается на восьмом месте.
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