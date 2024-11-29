«Аль-Наср» встретится с «Дамаком» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, начало — в 17.40 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

С основными событиями игры «Аль-Наср» — «Дамак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду», набрал 22 очка в чемпионате Саудовской Аравии, а «Дамак» — 14 очков. В 11-м туре «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии», а «Дамак» победил «Аль-Холуд». В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» обыграл «Дамак» в обоих матчах саудовской лиги.