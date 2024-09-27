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«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сыграют в чемпионате 27 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» примет «Аль-Вахда» в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 27 сентября, на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Старт встречи — в 18.20 по московскому времени.

Трансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» можно смотреть по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Ключевые события игры доступны в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
27 сент, 18:20. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Вахда

«Аль-Наср» набрал 8 очков и занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии". «Аль-Вахда» — с 4 очками на 14-м месте.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» одержал две победы над «Аль-Вахдой» в чемпионате (6:0 и 3:1).

ФК Аль-Наср
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