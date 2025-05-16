«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью с «Аль-Таавуном»

«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Таавуном» в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

На гол полузащитника команды из Эр-Рияда Отавио на 51-й минуте гости ответили точным ударом в исполнении Рохера Мартинеса на 70-й минуте.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил второй матч подряд.

«Аль-Наср» набрал 64 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. У «Аль-Таавуна» 42 балла и восьмая строчка.