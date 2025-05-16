«Аль-Наср» — «Аль-Таавун»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии
«Аль-Наср» и «Аль-Таавун» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
«Аль-Наср» и «Аль-Таавун» встретятся в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 16 мая. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.
В матче первого круга саудовской лиги в январе «Аль-Наср» и «Аль-Таавун» сыграли вничью (1:1). В 30 турах «Аль-Наср» набрал 63 очка, а «Аль-Таавун» — 41 очко. Чемпионом досрочно стал «Аль-Иттихад».
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