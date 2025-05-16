«Аль-Наср» и «Аль-Таавун» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Таавун» встретятся в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 16 мая. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.

16 мая 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

В матче первого круга саудовской лиги в январе «Аль-Наср» и «Аль-Таавун» сыграли вничью (1:1). В 30 турах «Аль-Наср» набрал 63 очка, а «Аль-Таавун» — 41 очко. Чемпионом досрочно стал «Аль-Иттихад».