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«Аль-Наср» — «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» — «Аль-Шорта» начнется в 18.00
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP

9 августа, в среду, «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в городе Абха, начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Шорта» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. 6 августа нападающий помог своему клубу обыграть «Раджа Касабланка» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов (3:1). 38-летний футболист забил гол в ворота соперника на 19-й минуте встречи.

Сезон-2023/24 в Саудовской Про лиге начнется 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024 года. Он станет 48-м по счету в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия: все легионеры футбольной лиги в одной таблице.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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