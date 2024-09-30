Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Райяном» в азиатской Лиге чемпионов

«Аль-Наср» на своем поле обыграл катарский «Аль-Райян» во втором туре азиатской Лиги чемпионов — 2:1.

Победный гол на 76-й минуте забил Криштиану Роналду. Еще один мяч на счету Садио Мане (45+1-я минута). Единственный мяч гостей на 87-й минуте забил Роджер Гедеш.

«Аль-Наср» (4 очка) одержал первую победу и поднялся на третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Аль-Райян» (0) идет на предпоследнем, 11-м месте.