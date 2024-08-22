«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Раедом» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 22 августа. Стартовый свисток на «Мрсул Парке» (Стадионе университета Короля Сауда) прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет доступна по платной подписке.

В сезоне-2023/24 команды обменялись победами в чемпионате Саудовской Аравии. В первом круге выиграл «Аль-Наср» (3:1), а во втором круге победу с тем же счетом одержал «Аль-Раед». По итогам сезона «Аль-Наср» расположился на второй строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 82 очка в 34 играх, а «Аль-Раед» занял 12-е место с 37 баллами.