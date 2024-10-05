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«Аль-Наср» — «Аль-Оруба»: смотреть матч Саудовской Аравии онлайн

«Аль-Наср» и «Аль-Оруба» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» и «Аль-Оруба» встретятся в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе университета Короля Сауда, стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Трансляция начнется за пять минут до игры.
С основными событиями игры «Аль-Наср» — «Аль-Оруба» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 6-й тур
05 окт, 18:15. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Оруба

«Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, набрал 11 очков в 5 турах, у «Аль-Орубы» — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» занял второе место в про-лиге, а «Аль-Оруба» финишировала второй во второй лиге.

Футбол
ФК Аль-Наср
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