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«Аль-Наср» разгромил «Аль-Орубу» благодаря дублю Мане и голу Роналду

Алина Савинова
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«Аль-Наср» победил «Аль-Орубу» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев дубль оформил Садио Мане и еще один гол с пенальти забил Криштиану Роналду, который также отметился результативной передачей в этой встрече.

«Аль-Наср» одержал пятую подряд победу во всех турнирах. В чемпионате Саудовской Аравии команда располагается на третьей позиции с 14 очками. «Аль-Оруба» (7 баллов) занимает 11-ю строчку.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 6-й тур
05 окт, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Оруба

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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