«Аль-Наср» разгромил «Аль-Орубу» благодаря дублю Мане и голу Роналду

«Аль-Наср» победил «Аль-Орубу» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев дубль оформил Садио Мане и еще один гол с пенальти забил Криштиану Роналду, который также отметился результативной передачей в этой встрече.

«Аль-Наср» одержал пятую подряд победу во всех турнирах. В чемпионате Саудовской Аравии команда располагается на третьей позиции с 14 очками. «Аль-Оруба» (7 баллов) занимает 11-ю строчку.