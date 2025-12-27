«Аль-Наср» благодаря дублю Роналду разгромил «Аль-Охдуд»

«Аль-Наср» дома разгромил «Аль-Охдуд» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

Дубль оформил Криштиану Роналду. 40-летний португалец забил на 31-й и 45+3-й минутах. С 12 голами Роналду делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата с одноклубником Жоау Феликсом, который в концовке довел счет до разгромного.

«Аль-Наср» (30 очков) одержал десятую победу в десяти матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» (5 очков) идет 17-м.