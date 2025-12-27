«Аль-Наср» — «Аль-Охдуд»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии
«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 27 декабря. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 17.50 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».
«Аль-Наср» идет в чемпионате без потерь очков, набрав 27 баллов. У «Аль-Охдуда» — пять очков в девяти матчах. В предыдущем туре «Аль-Наср» победил «Аль-Халидж» со счетом 4:1, а «Аль-Охдуд» сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (1:1).
Предыдущая встреча клубов состоялась в мае, тогда «Аль-Наср» одержал победу со счетом 9:0.
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