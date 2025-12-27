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27 декабря 2025, 14:50

«Аль-Наср» — «Аль-Охдуд»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 27 декабря. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 17.50 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Саудовской Аравии. 11-й тур.
27 декабря 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Охдуд

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

«Аль-Наср» идет в чемпионате без потерь очков, набрав 27 баллов. У «Аль-Охдуда» — пять очков в девяти матчах. В предыдущем туре «Аль-Наср» победил «Аль-Халидж» со счетом 4:1, а «Аль-Охдуд» сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (1:1).

Предыдущая встреча клубов состоялась в мае, тогда «Аль-Наср» одержал победу со счетом 9:0.

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Футбол
ФК Аль-Наср
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