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Сегодня, 22:00

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии», Роналду забил гол

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду в матче «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия».
Фото Reuters

«Аль-Наср» дома уступил «Аль-Кадисии» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:2.

У хозяев гол забил Криштиану Роналду. Гости ответили мячами Хулиана Киньонеса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

На матче работала бригада судей во главе с россиянином Сергеем Ивановым.

«Аль-Наср» потерпел первое поражение в этом сезоне премьер-лиги, до этого было 6 побед и 4 ничьих. Клуб из Эр-Рияда с 22 очками занимает третье место в таблице.

«Аль-Кадисия» одержала 4-ю победу подряд и с 22 очками — на 5-й строчке, уступая «Аль-Насру» по дополнительным показателям.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 11-й тур
22 нояб, 20:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:2
Аль-Кадисия

Футбол
Сергей Иванов (судья)
ФК Аль-Наср
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