«Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром»

«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Наср» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Садио Мане и Айман Яхья. На 49-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч гостей. Через три минуты после этого Н'Голо Канте сравнял счет. В добавленное время Уссем Ауар вывел команду из Джидды вперед.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отыграл весь матч, однако не отметился результативными действиями.

«Аль-Иттихад» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 60 баллами располагается на четвертой строчке.