«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» встретятся в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии в среду, 7 мая. Матч пройдет на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 21.00 мск.

Ключевые события и результат игры «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур.

07 мая, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)

После 29 туров «Аль-Наср» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, у «Аль-Иттихада» 68 очков и первая строчка.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в этом сезоне про-лиги-2024/25 провел 31 игру, забил 35 мячей и сделал 11 голевых передач.