Гол Мане в дополнительное время позволил «Аль-Насру» победить «Аль-Иттифак» в Кубке короля

«Аль-Наср» дома победил «Аль-Иттифак» в матче 1/8 финала Кубка короля — 1:0.

Выход в четвертьфинал хозяевам принес гол Садьо Мане в дополнительное время — сенегалец забил на 107-й минуте.

«Аль-Наср» с конца первого тайма играл вдесятером после удаления Талиски. Команда Стивена Джеррарда также завершала матч в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил Али Хазази.

Соперник «Аль-Насра» в 1/4 финала определится после жеребьевки.