Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:48

Гол Мане в дополнительное время позволил «Аль-Насру» победить «Аль-Иттифак» в Кубке короля

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Наср» дома победил «Аль-Иттифак» в матче 1/8 финала Кубка короля — 1:0.

Выход в четвертьфинал хозяевам принес гол Садьо Мане в дополнительное время — сенегалец забил на 107-й минуте.

«Аль-Наср» с конца первого тайма играл вдесятером после удаления Талиски. Команда Стивена Джеррарда также завершала матч в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил Али Хазази.

Соперник «Аль-Насра» в 1/4 финала определится после жеребьевки.

Садио Мане
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Бензема позволил «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Фейха» в 1/8 финала Кубка короля
Новости
RSS RSS
Все новости