«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки на стриминговый ресурс).

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Аль-Наср» набрал 18 очков в 8 турах чемпионата Саудовской Аравии. Чемпион «Аль-Хиляль» победил в каждом матче нового сезона и набрал 24 очка.

Предыдущая встреча команд состоялась в августе в финале Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» со счетом 4:1.