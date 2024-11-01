Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 11:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: во сколько начнется матч и где смотреть онлайн-трансляцию

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки на стриминговый ресурс).

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
01 нояб, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Хиляль

«Аль-Наср» набрал 18 очков в 8 турах чемпионата Саудовской Аравии. Чемпион «Аль-Хиляль» победил в каждом матче нового сезона и набрал 24 очка.

Предыдущая встреча команд состоялась в августе в финале Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» со счетом 4:1.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
Читайте также
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Трамп пообещал разъединить РФ и КНР в случае победы на выборах
Лавров оценил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы на Ставрополье
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости