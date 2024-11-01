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1 ноября, 22:56

«Аль-Наср» не смог удержать победу над «Аль-Хилялем»

Алина Савинова
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«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник хозяев Андерсон Талиска, который отличился уже на 1-й минуте. На 78-й минуте Сергей Милинкович-Савич сравнял счет.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заработал желтую карточку в этой встрече.

Экс-форвард «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

После этого матча «Аль-Хиляль» с 25 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Аль-Насра» 19 баллов и третья строчка.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
01 нояб, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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