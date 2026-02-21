«Аль-Наср» и «Аль-Хазм» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Хазм» встретятся в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 21 февраля. Игра будет проходить на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

Обе команды провели по 21 матчу в саудовской лиге в сезоне-2025/26, «Аль-Наср» набрал 52 очка, «Аль-Хазм» — 24 очка. В предыдущей игре чемпионата «Аль-Наср» победил «Аль-Фатех» (2:0), а «Аль-Хазм» — «Аль-Охдуд» (2:1).