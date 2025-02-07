Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

7 февраля 2025, 17:00

«Аль-Наср» — «Аль-Фейха»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 7 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 18.20 по московскому времени.

Трансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» можно смотреть по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур.
07 февраля 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Фейха

После 18 туров «Аль-Наср» набрал 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, у «Аль-Фейха» 16 очков и 13-я строчка.

Капитан хозяев Криштиану Роналду в этом сезоне про-лиги-2024/25 провел 17 игр, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Читайте также
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Малкома: «Предложения от «Зенита» нет»

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фейха», Роналду и Дуран забили голы
Новости
RSS RSS
Все новости