«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 7 февраля

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 18.20 по московскому времени.

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Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур.

07 февраля 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

После 18 туров «Аль-Наср» набрал 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, у «Аль-Фейха» 16 очков и 13-я строчка.

Капитан хозяев Криштиану Роналду в этом сезоне про-лиги-2024/25 провел 17 игр, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.