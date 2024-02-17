«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии 17 февраля

«Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Фатех» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 17 февраля. Игра состоится на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko Спорт по платной подписке.

«Аль-Наср» набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Аль-Фатех» с 29 баллами располагается на 7-й строчке.

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