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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех», Роналду забил гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду и Садио Мане.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фатех» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Хозяева открыли счет на 41-й минуте, в свои ворота забил защитник гостей Марван Саадан. На 57-й минуте преимущество «Аль-Насра» удвоил Мохамед Симакан.

Единственный мяч «Аль-Фатеха» на 72-й минуте забил Мурад Батна. Окончательный счет на 87-й минуте установил Криштиану Роналду. Еще один гол 39-летнего португальца отменили из-за офсайда.

«Аль-Наср» (35 очков) поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (9) идет последним в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
26 янв, 20:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
3:1
Аль-Фатех

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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