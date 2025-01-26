«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех», Роналду забил гол

«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фатех» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Хозяева открыли счет на 41-й минуте, в свои ворота забил защитник гостей Марван Саадан. На 57-й минуте преимущество «Аль-Насра» удвоил Мохамед Симакан.

Единственный мяч «Аль-Фатеха» на 72-й минуте забил Мурад Батна. Окончательный счет на 87-й минуте установил Криштиану Роналду. Еще один гол 39-летнего португальца отменили из-за офсайда.

«Аль-Наср» (35 очков) поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» (9) идет последним в турнирной таблице.