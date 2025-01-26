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«Аль-Наср» — «Аль-Фатех»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Фатех» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» примет «Аль-Фатех» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
26 янв, 20:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Фатех

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, находится на четвертом месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав в 16 турах 32 очка. «Аль-Фатех» располагается на последней, 18-й строчке турнирной таблицы с девятью очками.

Футбол
ФК Аль-Наср
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