Хет-трик Феликса и гол Роналду принесли «Аль-Насру» крупную победу над «Аль-Фатом»

«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фат» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 5:1.

Хет-трик оформил Жоау Феликс. Португалец отличился на 13-й, 68-й и 79-й минутах. Криштиану Роналду забил на 60-й минуте через минуту после нереализованного пенальти. Еще один мяч записал на свой счет Кингсли Коман (75-я минута).

Единственный гол гостей на счету Софьяна Бендебка (54-я).

«Аль-Наср» (15 очков) одержал пять побед в пяти турах и сохраняет лидерство в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Фат» (1) идет 16-м в турнирной таблице.