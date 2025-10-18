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18 октября 2025, 23:20

Хет-трик Феликса и гол Роналду принесли «Аль-Насру» крупную победу над «Аль-Фатом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фат» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 5:1.

Хет-трик оформил Жоау Феликс. Португалец отличился на 13-й, 68-й и 79-й минутах. Криштиану Роналду забил на 60-й минуте через минуту после нереализованного пенальти. Еще один мяч записал на свой счет Кингсли Коман (75-я минута).

Единственный гол гостей на счету Софьяна Бендебка (54-я).

«Аль-Наср» (15 очков) одержал пять побед в пяти турах и сохраняет лидерство в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Фат» (1) идет 16-м в турнирной таблице.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур.
18 октября 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
5:1
Аль-Фатех

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Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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