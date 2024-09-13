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«Аль-Наср» Роналду ушел от поражения в игре с «Аль-Ахли», матч судил Карасев

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду и Айван Тони.
Фото AFP

«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Гол на 57-й минуте забил хавбек гостей Франк Кессье. На 90+9-й минуте игрок «Аль-Ахли» Бассам Аль-Хулайджи отметился автоголом.

На матче работала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Российский арбитр показал три желтые карточки.

«Аль-Наср» с 5 очками занимает 6-е место в таблице премьер-лиги. «Аль-Ахли» набрал 4 очков — 9-е место.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
13 сент, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Аль-Ахли Джедда

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
Сергей Карасев (судья)
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