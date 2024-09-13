«Аль-Наср» Роналду ушел от поражения в игре с «Аль-Ахли», матч судил Карасев
«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.
Гол на 57-й минуте забил хавбек гостей Франк Кессье. На 90+9-й минуте игрок «Аль-Ахли» Бассам Аль-Хулайджи отметился автоголом.
На матче работала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Российский арбитр показал три желтые карточки.
«Аль-Наср» с 5 очками занимает 6-е место в таблице премьер-лиги. «Аль-Ахли» набрал 4 очков — 9-е место.
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