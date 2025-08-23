«Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии — 2:2, пенальти 3:5. Матч прошел на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По».

В основное время у команды из Эр-Рияда отличились Марцело Брозович и Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и стал первым футболистом в истории, забившим по 100+ голов за четыре разных клуба. У команды из Джидды голами отметились Франк Кесси и Рожер Ибаньес. В серии пенальти сильнее оказался «Аль-Ахли». У «Аль-Насра» пенальти не забил Абдулла Аль-Хайбари.

В Суперкубке Саудовской Аравии-2025 также принимали участие «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия».