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Сегодня, 22:22

«Аль-Наср» Роналду благодаря голам в концовке матча победил «Аль-Ахли» в отборе азиатской Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду в окружении игроков «Аль-Ахли».
Фото AFP

«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Ахли» (Дубай) в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов — 4:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Талиски. Гости ответили дублем Ягъя Альгассани. «Аль-Наср» сравнял счет на 88-й минуте после точного удара Султана Аль-Ганама, а в добавленное время установил окончательный счет — на 90+5-й минуте забил Талиска, а на 90+7-й минуте отметился Марсело Брозович.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду записал на свой счет результативную передачу.

«Аль-Наср» вышел в групповой турнир азиатской Лиги чемпионов, который стартует 18-20 сентября.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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