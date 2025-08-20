«Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии и сыграет с «Аль-Насром»

«Аль-Ахли» разгромил «Аль-Кадисию» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 5:1.

Счет на 8-й минуте открыл защитник «Аль-Кадисии» Гастрон Альварес. На это команда из Каира ответила четырьмя забитыми мячами подряд — отличились Иван Тони (с пенальти), Энцо Мийо и Франк Кесси, оформивший дубль. На 61-й минуте защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес забил автогол.

Команда из Эль-Хубара с 42-й минуты играла в меньшинстве.

«Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии и сыграет против «Аль-Насра».