«Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2024/25.
15 июня команда Лорана Блана на выезде переиграла «Аль-Раед» (3:1) в 32-м туре. По голу забили Стивен Бергвейн, Данилу Перейра и Абдулрахман Аль-Обуд.
За два матча до завершения чемпионата «Аль-Иттихад» опережает «Аль-Хиляль», идущий вторым, на 9 очков, и досрочно гарантировал себе чемпионский титул.
Команда стала чемпионом Саудовской Аравии в десятый раз в истории, обойдя по этому показателю «Аль-Наср» (8). Рекордсменом лиги с 19 трофеями остается «Аль-Хиляль».
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