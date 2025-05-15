«Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2024/25.

15 июня команда Лорана Блана на выезде переиграла «Аль-Раед» (3:1) в 32-м туре. По голу забили Стивен Бергвейн, Данилу Перейра и Абдулрахман Аль-Обуд.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.

15 мая 2025, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)

За два матча до завершения чемпионата «Аль-Иттихад» опережает «Аль-Хиляль», идущий вторым, на 9 очков, и досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Команда стала чемпионом Саудовской Аравии в десятый раз в истории, обойдя по этому показателю «Аль-Наср» (8). Рекордсменом лиги с 19 трофеями остается «Аль-Хиляль».