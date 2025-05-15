Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

15 мая 2025, 23:09

«Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аль-Иттихад».
Фото Reuters

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2024/25.

15 июня команда Лорана Блана на выезде переиграла «Аль-Раед» (3:1) в 32-м туре. По голу забили Стивен Бергвейн, Данилу Перейра и Абдулрахман Аль-Обуд.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.
15 мая 2025, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
1:3
Аль-Иттихад Джедда

За два матча до завершения чемпионата «Аль-Иттихад» опережает «Аль-Хиляль», идущий вторым, на 9 очков, и досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Команда стала чемпионом Саудовской Аравии в десятый раз в истории, обойдя по этому показателю «Аль-Наср» (8). Рекордсменом лиги с 19 трофеями остается «Аль-Хиляль».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Аль-Иттихад
Читайте также
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Что произошло за день 9 июня. Главное
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Раед» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Бензема — о чемпионстве «Аль-Иттихада»: «Горжусь этой командой и нашими болельщиками»
Новости
RSS RSS
Все новости