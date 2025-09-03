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3 сентября 2025, 20:17

«Аль-Иттихад» подпишет Рожера Фернандеша после отказа «Зенита» отпустить Педро

Сергей Разин
корреспондент
Рожер Фернандеш.
Фото Global Look Press

Вингер «Браги» Рожер Фернандеш подпишет контракт с «Аль-Иттихад», сообщает журналист Санти Ауна.

По сведениям источника, стороны уже достигли устного соглашения о переходе 19-летнего португальца. Изначально главной целью «Аль-Иттихада» был вингер «Зенита» Педро, однако председатель правления петербуржцев Константин Зырянов отказался отпускать игрока до декабря.

В сезоне-2024/25 Фернандеш провел 48 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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ФК Аль-Иттихад
ФК Брага
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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